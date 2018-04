Rein Wierdsma krijgt Bonifatiuspenning van bisdom Leeuwarden-Groningen

Sneek- Vanmorgen is tijdens de Plechtige Hoogmis in de St. Martinuskerk aan de Singel de heer Rein Wierdsma in het zonnetje gezet. Dit vanwege zijn 25 jarig jubileum als penningmeester van St. Martinusparochie later Antonius van Paduaparochie.

Voor deze jarenlange meer dan verdienstelijke inzet overhandigde Pastoor Peter van der Weide in een bomvolle kerk aan Rein de Bonifatiuspenning van het Bisdom Leeuwarden-Groningen met de bijbehorende oorkonde. Voor zijn partner was er natuurlijk een bloemenhulde.