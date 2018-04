Paasfeest 2018 Sneek gaat dwars door kerkmuren heen!

Sneek- Ronduit indrukwekkend is vanmorgen in alle vroegte het Sneker Paasfeest losgebroken op de terp van de stad. Honderden mensen kwamen rond de klok van zeven uur samen bij de Grote of Martinikerk om daar gezamenlijk het Paasfeest te vieren. Een bijzondere dienst, die dwars door de kerkmuren heen ging, omdat een groot aantal Sneker geloofsgemeenschappen er aan deelnamen.

Paasvuur

De afgelopen nacht werd er in de Martinikerk gewaakt, waarbij sommigen de hele nacht gebleven zijn. Ieder uur werd er een Bijbelgedeelte gelezen en vervolgens iets met het verhaal gedaan. Rondom de kerk lag een groot hart van waxinelichtjes, in de kerk een groot kruis van gaas waar voorjaarsbloemen in gestoken werden. Bezoekers konden op grote houtsnippers iets schrijven en achterlaten. In alle vroegte werden deze beschreven hotsnippers in een vuurschaal gedaan, waar het Paasvuur het persoonlijk leed verbrandde.

Processie van het licht

Nadat gisteravond vanuit de RK parochie aan de Singel het licht was opgehaald en mee genomen door verschillende geloofsgemeenschappen naar een woning in de vier verschillende wijken van de stad, werd datzelfde licht in processie terug gebracht naar de Martinikerk. Vanuit de Noorderhoek verzamelde zich bijvoorbeeld een groep van 25 processielopers onder leiding van Hilda Walstra die zich vervolgens in het duister richting Martinikerk begaven. Onder de groep Noorderhoekers bevonden zich een aantal Heilsoldaten: Together we ‘re one!

Letterlijk vroege vogels verzorgden een imponerend voorjaarsconcert. De geur van brandend Paasvuur was te ruiken. Langzaam werd het lichter. Vanaf de koepel van de Grote kerk werd het toepasselijke lied ‘Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur, dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft’ door een groep koperblazers o.l.v. Guus Pieksma gespeeld. Voor de hoofdingang van de kerk stond een ruim honderd koppig koor de processielopers op te wachten. Het hele Oud Kerkhof stond zwart van het volk!

In de kerk werd de dienst geleid door ds. Jan Willem Nieboer die begon met het voorlezen van een meer dan toepasselijke teksten van Acda en de Munnik:

Vandaag ben Ik gaan Lopen

Vandaag ben ik gaan lopen

Ik was het maanden al van plan

Maar pas toen iedereen gezegd had dat het niet kon ging ik lopen

Kijk me lopen toch, hier loop ik dan.

Vandaag ben ik gaan lopen

Ik heb de meningen geteld

En heb bedacht dat het niets uit maakt

Want als men niks vind word zelfs dat nog als een mening je verteld.

Vandaag ben ik gaan lopen

En waar ik loop is van nu af aan een weg.

Vandaag ben ik gaan lopen

Ik maak me klein bij elk geluid

Ik ben veel banger dan ik was, toen ik nog stil stond mag zo wezen, maar ik kom eindelijk, ik kom eindelijk voorruit.

Vandaag ben ik gaan lopen

En waar ik loop is van nu af aan een weg.

Kijk me lopen zeven sloten

Hoogste bergen andersom

Ik ben hoe dan ook gaan lopen

Ik zie wel waar ik kom

Diepe dalen mooie paden

Ik glim bij wat ik zachtjes haast onhoorbaar fluisterend zeg.

Waar ik gelopen heb

Is van nu af aan een weg.

Vandaag ben ik gaan lopen

Omdat dat is wat ik wou

Ik heb geen idee waarom men zei dat het niet kon, zeg liever ‘ga maar dat is leuk, dat moet je doen’

Want kijk me lachen dan.

Hier loop ik nou….

In de harde kerkbanken, waar door de eeuwen heen duizenden Snekers hebben gezeten, werden de kaarsjes aan gestoken.

Het gelegenheidskoor onder leiding van Erwin de Ruijter zong een aantal liederen in verschillende talen, waaronder een gebed in het Snekers:

Breng hoop en welfaart foar súters

Wêr’t ut dúster is, skynt dyn licht

Ut is te hopen dat dit koor niet voor het laatst heeft opgetreden, want het klonk vanmorgen echt als een klok! De dienst werd afgesloten door massale samenzang onder begeleiding van Folkert Binnema op het grote orgel: U zij de Glorie. Menig traantje werd weggepinkt.

Sneek op z’n Paasbest, iets met Mienskip?! Na in de Adventstijd ‘Heel, Sneek zingt kerstliederen’ zou het mooi zijn dat met dit NachtLicht project een nieuwe traditie geboren is. De collecte bij de uitgang was voor Stichting Leergeld.

