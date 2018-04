Nyck de Vries: Als ik kampioen wordt rijd ik volgend jaar Formule 1

Sneek – De kans lijkt niet ondenkbeeldig dat Formule 2 coureur Nyck de Vries uit Sneek, rijdend voor de Prema stal, volgend jaar in een Mc Laren stoeltje zit in de eredivisie van de racerij, de Formule 1 en daarmee de tweede Nederlandse coureur in deze klasse is.

Tijdens de testdagen in Bahrein reed hij de eerste dag de snelste tijd in zijn Prema bolide en hij wordt door insiders gezien als een van de meest talentvolle rijders in de formule 2. Het circus begint op 29 april op het circuit van Azerbeidzjan, waarna er nog tien wedstrijden volgen om uiteindelijk op 25 november op het circuit van Abu Dhabi af te sluiten.

Foto F2