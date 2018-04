LSC 1890 verliest opnieuw onnodig

Sneek- Na het onnodige verlies van vorige week tegen Asser Boys heeft LSC 1890 vanmiddag aan dat verhaal een vergelijkbare episode toegevoegd. De Snekers gingen op eigen terrein tegen Peize namelijk met 1-0 onderuit en ook deze keer was de nederlaag vermijdbaar.

De wedstrijd tussen de nummers acht en elf van de ranglijst was aanvankelijk aardig in evenwicht en de doelpogingen werden eveneens eerlijk over beide ploegen verdeeld. De eerste kwam van de voet van Marco da Silva, maar was helaas net niet precies genoeg om Peize pijn te doen. Aan de andere kant kwam doelman Jesse van Sermondt bij een poging van Drentse makelij met een prima redding als winnaar uit de strijd.

Niet lang daarna moest de Sneker goalie het ronde ei echter uit het net halen, toen een vrije trap vanaf de rand van de zestien hem te machtig was. LSC 1890 probeerde vervolgens die schade wel te herstellen, maar het grootste gevaar kwam in die fase in de omschakeling van de zijde van de bezoekers. Zo moest de Sneker keeper bij een kopbal vol aan de bak om zijn ploeg voor een hogere achterstand te behoeden.

Van Sermondt was ook de eerste die in het tweede bedrijf van zich deed spreken, toen hij bij een poging van Peize een uitstekende redding in huis had en zijn ploeg daarmee andermaal in de race hield. Die race leverde even later bijna Sneker succes op, maar Van Sermondt’s collega kreeg aan de andere kant nog net zijn voet tegen een inzet van Jacco van der Goot. Die poging vormde de inleiding van een fase, waarin LSC 1890 de druk langzaam maar zeker opvoerde en de wedstrijd naar zich toe trok. Het Sneker overwicht resulteerde behoudens een poging van Van der Goot echter niet of nauwelijks in doelrijpe kansen. Dat manco brak de brigade van trainer Eric van der Meulen uiteindelijk op.

Daarmee verloor LSC 1890 voor de tweede opeenvolgende keer onnodig. Komende zondag reizen de Snekers naar Groningen, waar in Hoogezand de gelijknamige nummer vijf van de ranglijst wacht.

Bron: www.pengel.weebly.com

Foto: Nico Altenburg