Black Boys beëindigt mythe

Sneek- Black Boys heeft aan de mythe met de naam Oldeboorn een einde gemaakt. Daar waar de ploeg uit het dorp van de gondelvaart in de voorbije jaren steeds veel te sterk was en zich tot een soort van “Angstgegner” ontpopte, waren de “All Blacks” vandaag de bovenliggende partij met een 4-3 zege als gevolg.

​De thuisclub nam na een kleine twintig minuten via een treffer van Robert van Roeden een 1-0 voorsprong en daarmee leek het dezelfde kant op te gaan als in de vorige onderlinge confrontaties. De formatie van trainer Richard Venema had het antwoord echter snel paraat en dankzij een treffer van Dennis Niemarkt werd het evenwicht luttele minuten later al weer hersteld.

Dat evenwicht bleek in de tweede helft lang bestendig, doch na dik twintig minuten maakte Black Boys dankzij twee treffers van Kewin de Jong het verschil. Toen Dennis Niemarkt er met nog iets meer dan tien minuten op de klok 4-1 van maakte, leek de buit binnen. De Zwartjes kregen het in de slotfase echter nog Spaans benauwd, toen Robert van Roeden namens Oldeboorn de marge tot 4-3 terugbracht. Verder liet Black Boys het echter niets meer toe en uiteindelijk trok men de voorsprong over de streep.

Met die zege deed Black Boys de laatste plaats in de vierde klasse A over aan Oldeboorn. Komende zondag ontvangen de Sneker SC Terschelling, de ploeg van oud-trainer en toekomstig supervisor Jappie Booij.

