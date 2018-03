Volle terrassen in centrum Sneek

Sneek- Onze eigen Sneker Weerman constateerde het vanmorgen al:”De regen is vanochtend naar het oosten weggetrokken en opklaringen hebben zich meester gemaakt in onze regio. Dat is een dikke meevaller, gisteren liet het zich nog aanzien dat we een vrij bewolkte zaterdag zouden beleven. De temperatuur komt ook hoger uit dan verwacht, 10 graden bij een zwakke, af en toe matige zuidelijke wind.”

Dat weerbericht verleidde al tientallen bezoekers naar de vele terrassen in het stadscentrum van Sneek. Weliswaar nog met winterjas en sjaal, maar toch: het wordt altijd weer voorjaar!