Verbeelding aan de Macht op de Nacht van de Filosofie Fryslân

Leeuwarden – April is de Maand van de Filosofie en in dat kader vindt in Leeuwarden op zaterdag 21 april alweer de 11de editie van de Nacht van de Filosofie Fryslân plaats. Dit jaar op een bijzondere nieuwe locatie, namelijk in De Blokhuispoort, de voormalige gevangenis in Leeuwarden. Het thema is Verbeelding aan de Macht.

Over het thema

Mensen stellen zichzelf graag centraal, als middelpunt van het heelal of als kroon op de schepping. Onze ideeën en verbeelding hebben ons ver gebracht. Maar zijn wij de enigen die zich een voorstelling kunnen vormen over omgeving, toekomst en alternatieven? Wij leven in een omgeving die wij denken te beïnvloeden, of is dit slechts inbeelding en worden wij bepaald door de wereld om ons heen?

Ervaar op de Nacht van de Filosofie Fryslân waar verbeelding uit bestaat, welke talen zij spreekt en hoe het werkt. Ontdek hoe je door maken en bewegen je verbeelding wakker roept en hoe waarneming, gevoel en gehoor impact hebben op je ideeën en je beeld van de wereld.

PROGRAMMA

VRIJDAG 20 APRIL | Nachtelijke tocht door Leeuwarden

De Nacht van de Filosofie Fryslân wordt ingeluid met een nachtelijke tocht door Leeuwarden. Vanaf zonsondergang trekken de Duitse kunstenaars Christian Faubel en Ralf Schreiber met fiets en overheadprojector door de Leeuwarder binnenstad om op onverwachte plekken het publiek te verrassen met sprookjesachtige taferelen van beeld en geluid. Aan deze twee uur durende citytour kan iedereen meedoen. Vertrek is vanuit de Blokhuispoort. Exacte tijden worden later nog bekend gemaakt.

ZATERDAG 21 APRIL | Nacht van de Filosofie Fryslân

Middagprogramma voor kinderen en volwassenen

De Nacht van de Filosofie Fryslân begint zaterdag 21 april om 15:00 uur met lezingen van onder andere kunstenaar Koos Buist en filosoof Jan Bransen. Beide zullen ook ’s avonds aanwezig zijn.

Voor kinderen

Kinderen hoeven zich absoluut niet te vervelen tijdens de middag van de Nacht van de Filosofie Fryslân, want de hele middag lang kunnen ze luchtkastelen bouwen met LEGO BuildToExpress en een mega wereldbol maken van maispops. Vanaf 15:00 uur, deelname is gratis.

Avondprogramma

Het avondprogramma gaat om 19.30 uur van start met een keur aan bekende filosofen, denkers, schrijvers en kunstenaars die zich allen zullen buigen over het thema Verbeelding aan de Macht. Te gast zijn: Bastiaan Blaauw, (Coöperatie 2018 – Culturele Hoofdstad 2018), Albert Bouwman, Jan Bransen, Koos Buist, Ignaas Devisch, Jan Drost, Dimitri Goossens, Ger Groot, Erik Heijerman, Marli Huijer, Frank Meester, George Kabel, Arjen Kleinherenbrink, Marjolein Lanzing, Jannah Loontjens, Marlou van Paridon, Kris Pint, Evert Meijer (oud-medicus en arbeidsepidemioloog), Jelle de Visser, Theo Meereboer, Petra Bolhuis en Judith Spijksma (curator van de tentoonstelling ‘Escher op reis’, binnenkort te zien in het Fries Museum). Daarnaast zijn er workshops en interactieve performances van Lies van Huet (keramiek) samen met Floris van der Marel (Frisian Design Factory), Gooitsen Eenling (drama- en theaterdocent) en studenten van het Leeuwarder leerbedrijf O3. De kunstenaars Christian Faubel en Ralf Schreiber geven wederom acte de presénce en trekken er weer op uit met fiets en projector.