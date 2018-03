Startbijeenkomst Sociaal Collectief

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een nieuwe zelfstandige stichting opgericht voor het sociaal werk in haar gemeente, Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân. Deze stichting gaat per 1 januari 2018 het collectieve sociaal werk in de gemeente vorm geven, vernieuwen en uitvoeren. Eerder werden deze activiteiten onder andere uitgevoerd door Stichting Timpaan Welzijn en Stichting Ouderenwerk Bolsward.

De startbijeenkomst daartoe vindt plaats op donderdag 19 april in Wijkgebouw de Opslach, Kaatsland 11, Sneek van 15:00 – 17:00 uur.