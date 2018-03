Sneker Weerman: Zaterdag lente, Paasdagen buiig

Sneek – De regen is vanochtend naar het oosten weggetrokken en opklaringen hebben zich meester gemaakt in onze regio. Dat is een dikke meevaller, gisteren liet het zich nog aanzien dat we een vrij bewolkte zaterdag zouden beleven. De temperatuur komt ook hoger uit dan verwacht, 10 graden bij een zwakke, af en toe matige zuidelijke wind.

Komende nacht vanuit het zuiden meer bewolking en later valt hieruit regen. Ook is wat natte sneeuw mogelijk.

Zondag af en toe zon, verder bewolking en is er kans op een bui, dit bij een noordelijke wind. Met 8 graden als maximum temperatuur is het wel gedaan. In de nacht naar Paasmaandag lichte vorst en maandag zelf krijgen we met regen te maken en wordt het bij een matige, af en toe krachtige zuidoostenwind niet warmer dan 7 graden. Op dinsdag zien we de temperatuur stijgen naar de dubbele cijfers, maar de dag verloopt regenachtig.