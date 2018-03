ONS Sneek op de valreep langs VVOG

Sneek – Om op tweede Paasdag met een gerust hart naar Spijkenisse af te reizen, had ONS Sneek niets minder dan een overwinning nodig. Na een 2-0 voorsprong kwam VVOG echter langszij en leek die er niet te komen, maar in de slotminuten bezorgde Genridge Prijor met hulp van Jaime Bruinier de oranjehemden alsnog een goede vrijdag.

Het initiatief op die christelijke feestdag lag in het eerste half uur bij de felle Snekers en dat resulteerde in een tweetal treffers. Voordat die op het scorebord verschenen, ontbrak onder de lichtmasten van het “South Park” echter een aantal malen de noodzakelijk precisie. Zo verdween een inzet van Curty Gonzales ruim naast, terwijl een poging van Michael Lanting bijna in een baan om de aarde terecht kwam. Vervolgens ontbrak ook bij een poging van Ale de Boer en een kopbal van Serge Fatima de juiste richting. Even later was het echter wel raak, toen de bal na een ongelukkige aanname ietwat fortuinlijk terug kwam bij aangever Genridge Prijor en doelman Frans Koornberg het nakijken had. Dat laatste overkwam de VVOG-goalie drie minuten later nog een keer, toen Michael Lanting een toegekende strafschop onberispelijk binnen schoot (2-0).

Behoudens een door Patrick Amels weggewerkte hoekschop en een vrije trap vanaf een meter of achttien die uiteindelijk via de muur in de betrouwbare handen van Barrry Ditewig terecht kwam, was van de gasten tot op dat moment weinig vernomen. Pas tegen het half uur klopte de formatie van trainer Hennie in ’t Hof via een corner en een vrije trap weer een paar keer voorzichtig op de deur, maar ook deze keer werd de Sneker defensie niet echt nerveus. Die nervositeit ontbrak aan de andere kant ook bij een kopbal van Rein Werumeus Buning. Daarmee leek ONS met een comfortabele voorsprong op weg naar de kleedkamers, totdat de bal bij een kopbal op de arm van Serge Fatima kwam en arbiter Schaper de bal andermaal op de stip deponeerde. Pernelly Blya liet zich dat buitenkansje niet ontgaan, al had de meest trefzekere speler van VVOG wel twee pogingen nodig om Ditewig op de knieën te dwingen.

​Hoewel die tegentreffer op een ongunstig tijdstip viel, was ONS daardoor allerminst aangeslagen. De brigade van trainer Chris de Wagt trok in de openingsfase van de tweede helft opnieuw het initiatief naar zich toe en dat resulteerde in een paar mogelijkheden. Een kopbal van de ongelukkige Fatima sorteerde echter geen effect en dat bleef ook uit, toen Ale de Boer na voorbereidend werk van Curty Gonzales een behoorlijke kans kreeg. Niet veel later was een corner van Lanting te scherp om voor gevaar te zorgen en om de boomlange Koornberg echt in verlegenheid te brengen. Ook bij een hoekschop aan de andere kant kreeg aanvankelijk niemand blosjes op de wangen, maar even later zorgde Harrie Kersten na voorbereidend werk van Pernelly Blya met een harde schuiver alsnog en ietwat tegen de verhouding in voor de gelijkmaker. En nog geen minuut later ontsnapte ONS aan een achterstand, toen de paal bij een schot van Blya dwars “lag”.

Met nog een dikke tien minuten op de klok zaten Ale de Boer en Jeffrey Snijders elkaar dwars en beide mochten met rood vroegtijdig de douche opzoeken. Zij kregen dan ook niet meer mee dat Curty Gonzales na een prima voorzet een goede mogelijkheid op 3-2 liet liggen. Na een overtreding op diezelfde Gonzales kreeg ONS vlak voor tijd op de rand van de zestien en dus op een gevaarlijke plek een vrije trap. Die door Samir Merraki genomen bal werd door doelman Frans Koornberg niet goed verwerkt, waarna Genridge Prijor in de rebound ONS zoals hiervoor al werd vermeld, alsnog een hele goede vrijdag bezorgde.