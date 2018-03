Paas koppeltoernooi in Bar the Legend

Sneek – Op Paaszondag 1 april wordt in Bar The Legend te Sneek een koppeltoernooi georganiseerd. Vaste koppels. Winnaars en verliezers ronde knockout. Er zijn mooie geldprijzen te winnen. De deelname is beperkt tot maximaal 36 koppels. Het inschrijfgeld bedraagt € 7.50 p.p. Inschrijven aan de bar, Facebook of Whatsapp naar 0622106827