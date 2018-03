Opbrengst verloting Lifestyle Event Sneek voor Sûver Skjin

Sneek – Op zondag 11 maart jl. vond het Lifestyle Event plaats In Van der Valk Hotel Sneek. Elk jaar wordt er tijdens dit evenement een grote verloting gehouden met mooie prijzen, waarvan de opbrengst naar een lokaal goed doel gaat. Deze editie was dit goede doel de ‘Stichting Sûver Skjin’. De vrijwilligers van Sûver Skjin zorgen wekelijks voor het opruimen van zwerfafval in de grachten en wateren in en om Sneek.

Tijdens de Landelijke Opschoondag op 24 maart jl. werd de opbrengst van de verloting bekend gemaakt. Op de foto neemt Gurbe Wiarda, voorzitter van de stichting, namens de vrijwilligers van Sûver Skjin de cheque t.w.v. € 425,00 in ontvangst van Astrid Koops-Tippersma van Aparthe kommunikatie (organisator Lifestyle Event). De stichting is erg blij met de donatie. “We zijn weer een stapje dichterbij ons doel, namelijk het volledig duurzaam opruimen van zwerfafval. Met deze bijdrage wordt een mooi begin gemaakt om een elektrische motor voor onze boot aan te schaffen.” aldus een blije voorzitter.

Het volgende Festival wordt op 9 september as. gehouden in het Burgemeester Rasterhoffpark te Sneek en is bedoeld voor alle inwoners van o.a. de Gemeente Súdwest-Fryslân. Waar volgens Astrid de nadruk zal liggen op het thema ‘duurzaamheid’ en alles waar wij lokaal trots (‘Grutsk’) op zijn, gecombineerd met de omgeving en natuur (‘Grien’) om ons heen. Op www.grutskengrien.nl vindt u meer informatie over dit unieke evenement.

Op de foto de uitreiking van de cheque, met v.l.n.r.: Astrid Koops-Tippersma, Ferny Bakhuizen, Gurbe Wiarda, Henk Slump(met muts), Jildau Wiarda, Henk de Jong, en Baudina Dooper.