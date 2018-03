Over kappen & planten en hondenkeutels

Sneek-Dat er in de afgelopen periode heel wart bomen gesnoeid en gekapt zijn, zal menig Sneker niet zijn ontgaan. Ook aan de Westersingel en het Bolwerk in Sneek zijn verschillende groenwerkzaamheden verricht door de gemeente SWF. Aan de Westersingel is dat goed te zien, aan een afgezaagde stam, met er vlak naast nieuwe aanplant.

Dat een hondenbezitter zijn viervoeter vervolgens op de stam heeft gezet om een paar hondenkeutels te produceren is ook opvallend. Of zou de hond zelf op de stam zijn gesprongen?

Foto’s Henk van der Veer