De bal rolt weer …. (extra) voorbeschouwing 2 april

Sneek- ONS Sneek won vrijdag in “the dying seconds of the game” met 3-2 van VVOG. De Snekers kwam daarmee qua punten niet alleen op gelijke hoogte met Harkemase Boys, de andere Friese vertegenwoordiger in de derde divisie, maar bouwde het verschil met de promotie-/degradatieplekken uit naar zes punten. Op één van die plekken staat Spijkenisse. Dat is Paasmaandag de tegenstander van ONS en in die wedstrijd kan de ploeg van trainer Chris de Wagt belangrijke eieren binnen halen.

Spijkenisse – ONS Sneek

Maandag 2 april 2018 – 14.30 uur

​Sportpark Jaap Riedijk – Spijkenisse

ONS Sneek beleefde een meer dan goede vrijdag en ook de zaterdag viel niet slecht uit. Van de directe concurrenten gingen Spijkenisse en ACV vandaag onderuit, terwijl de formatie van trainer Chris de Wagt zelf op vrijdagavond tegen VVOG uiteindelijk met 3-2 aan het langste eind trok. Die overwinning leek overigens in rook op te gaan, want de Hardewijkers maakten een 2-0 achterstand ongedaan. Op de valreep bezorgde Genridge Prijor met assistentie van een VVOG-verdediger de Snekers echter alsnog de zege en die was over het geheel genomen meer dan verdiend.

Datzelfde predikaat werd begin oktober ook op de overwinning in de heenwedstrijd tegen Spijkenisse geplakt, die ONS destijds overtuigend met 5-1 won. Het betekende toen na een dramatische seizoensstart de eerste driepunter voor de squadra van “South Park”. Hoewel de prestaties wisselvallig bleven, ontworstelde ONS zich daarna aan de gevarenzone en na de resultaten van vandaag bedraagt het verschil zoals in de inleiding al werd vermeld, zes punten. Spijkenisse, waar trainer Peter Wubben volgens seizoen zijn zevende jaar als trainer ingaat, kan dat verschil maandag weer terugbrengen tot drie. Dat geeft aan dat de zege van ONS op VVOG in de strijd om lijfsbehoud een hele belangrijke is geweest.

Gelet op de activiteiten op “de transfermarkt” lijkt het erop, dat Spijkenisse ervan uitgaat dat men ook volgend seizoen in de derde divisie acteert. Nadat eerder al o.a. Anthony Bentem, Yassire Hamdani (beide Quick Boys) en Kees Tol van Spakenburg hun handtekening onder een verbintenis zetten, werd ruim anderhalve week geleden ook de komst van Peter de Lange van ASWH bevestigd. Daartegenover staat dat onder meer doelman Dyron Bijl, Serginho Axel van Dongen en topscorer Michael van Dommelen aan het einde van dit seizoen de deur van sportpark Jaap Riedijk achter zich dicht trekken.

Bij winst op Paasmaandag brengt Spijkenisse dat na vandaag de zestiende plaatst inneemt, het al genoemde verschil met ONS tot drie punten terug. Dat maakt de wedstrijd, hoewel er maar drie punten te verdelen zijn, eigenlijk tot een “zes punten wedstrijd”. Immers bij een Sneker zege loopt het verschil op tot negen punten en met een overwinning van Spakenburg bij Capelle zou het gaatje met de promotie-/degradatieplekken wel eens de status van een gat kunnen krijgen. Met een verschil van negen punten en dan nog acht wedstrijden op de kalender moet het alsdan wel heel raar lopen, wil ONS dan nog in de problemen komen.

Maar een Sneker zege op het naar Jaap Riedijk vernoemde sportpark is alle behalve een gelopen koers. De groenhemden hebben ondanks de duidelijke nederlaag van vandaag (3-0 tegen DVS ’33 Ermelo) na de winter een behoorlijke reeks neergezet. Daarin werd alleen nipt van Almere City FC en Jong FC Volendam verloren. In de overige zes duels werd vier keer een punt gepakt en werd van VVOG en ACV gewonnen. Het lijkt er dan ook op, dat Spijkenisse zich de wetten van de derde divisie aardig eigen heeft gemaakt. ONS dat vanmorgen nog een training afwerkte, zal dan ook vol aan de bak moeten om de belangrijke eieren binnen te halen, maar die zullen dan wel extra lekker smaken.

Bron: www.pengel.weebly.com