Vierde editie Karate Gala IJlst

IJlst – Op 21 april 2018 organiseert Kyokushin Karate IJlst de vierde editie van “Masters of Kyokushin”. Ervaren en aan elkaar gewaagde karateka’s zullen de tatami betreden en in vooraf samengestelde partijen zullen zij strijden om de felbegeerde titel. Wederzijds respect en discipline zijn hierbij de basiswaarden. “Masters of Kyokushin” vindt plaats in een spectaculaire setting met licht en geluid. De deelnemers vertonen hun vechtkunsten op een podium van circa 80 cm hoog.

De arbitrage is in handen van ervaren scheidsrechters. Niet alleen voor de vechtsport kenner is het gala een must om te bezoeken. Ook een “leek” zal genieten van het spektakel en de sportiviteit die de deelnemers laten zien in hun gevecht over 2 ronden. Namens Karate IJlst, zullen Thomas Dijkstra en Tim van der Hout alles in stellen om de titel natuurlijk in IJlst te behouden

Het gala vind plaats in het MFC de Utherne te IJlst. De zaal is open om 18:00 uur en het spektakel begint om 19:30 uur. Tot 17 april kunt in de voorverkoop kaarten verkrijgen voor € 10,00. Op de avond zelf aan de kassa € 15,00