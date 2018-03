The Bayou Mosquitos in concert te Hieslum

Hieslum – The Bayou Mosquitos spelen muziek uit de zuidelijke staten van Amerika: Cajun, Texmex, en Zydeco. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de accordeon. Op zondagmiddag 8 april a.s. treedt de band vanaf 15.00 uur op in Muzykkafee DeVille op de Tempelreed 14 te Hieslum.

Cajun is een muziekstijl verwant aan de blues, die teruggaat tot de achttiende eeuw. De muziek is ontstaan in het Frans sprekende deel van Louisiana in de Verenigde Staten. Tex-Mex is een muziekstijl uit de grensstreek tussen Texas en het buurland Mexico ontstaan uit een mengeling van Mexicaanse stijlen als bolero en ranchero met Europese dansstijlen. Zydeco is een muziekvorm die ontstond in het begin van de twintigste eeuw onder de Creoolse bevolking van Zuidwest-Louisiana onder invloed van Franssprekende Cajuns.

The Bayou Mosquitos, afkomstig uit Amsterdam, herbergt vier – muzikaal door de wol geverfde – leden. Het zijn Abel de Lange ( zang, gitaar, dobro, lapsteel, bajo sexto), Marius Bos (accordeon, zang), Louis ter Burg (mandoline, banjo, percussie) en Ad van Beusekom (staande bas, zang). Muzykkafee DeVille is vanaf 14.30 uur geopend.

(Foto: Ria Houweling)