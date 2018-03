Sneker Weerman: Paasweekendweer

Sneek – Het Paasweekend brengt ons geen hoogstandje wat betreft lenteweer, integendeel, deze verloopt aan de koude kant met in de nacht wat vorst, overdag 8 graden en dat is een 3-tal graden onder normaal.

De vrijdag is gestart met bewolking en nog wat motregen. De regen verlaat onze regio, wel is er vanmiddag kans op een buitje. De zon heeft het deze dag moeilijk, de bewolking zal de overhand houden. Bij een toenemende oostelijke wind wordt het nog een 9 à 10 graden in de stad.

Komende nacht zien we vanuit het zuiden een nieuw regengebied binnentrekken en daar krijgen wij ook mee te maken. De temperatuur daalt niet verder dan 5 graden.

Morgen start met regen maar dit trekt snel naar het noorden weg. Wat volgt is een bewolkte zaterdag met een temperatuur die 8 graden wordt, dit bij een matige wind uit oost tot noordoost.

Zondag af en toe zon, verder bewolking en is er kans op een bui, dit bij een noord tot noordoostelijke wind. Met 8 graden als maximum temperatuur is het wel gedaan.

In de nacht naar Paasmaandag lichte vorst en maandag zelf verloopt droog tot de avond, zon heeft het moeilijk die dag. De temperatuur opnieuw rond de 8 graden. Op dinsdag zien we de temperatuur stijgen naar de dubbele cijfers, maar de dag verloopt regenachtig.