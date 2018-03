Sneek- Wandelen of fietsen door het stadscentrum van Sneek, levert altijd wel weer nieuws op. Ook een kleine stad is altijd in beweging, er gebeurt altijd wel iets. ‘Small news’ oftewel klein nieuws ligt heel vaak voor het oprapen. Hoe vaak zou er in de loop van de eeuwen al iets zijn veranderd aan de panden rond het Schaapmarktplein bijvoorbeeld?

Op dit moment wordt er weer druk geklust en gedaan bij croissanterie en lunchcafé Le Provence. Alles mooi op tijd klaar voor het hoogseizoen!