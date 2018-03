Sneek- In de Nauwe Noorderhorne zit al sinds jaar en dag de Christelijke Boekwinkel. Vlak voor de winkel staat vandaag een simpel maar hierdoor misschien wel opvallend houten kruis in een bak met narcissen. Het is vandaag Goede Vrijdag, de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem.

Jezus stierf volgens de Bijbel door de kruisdood, nadat hij door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus op aandrang van het sanhedrin, de Joodse hoge raad, hiertoe was veroordeeld.

Foto Henk van der Veer