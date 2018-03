Benefietdiner voor kunstproject Meesterlijk Sneekers

Sneek – Restaurant ’t Vaticaan in Sneek, organiseert op 16 april een benefietdiner voor het kunstproject Meesterlijk Sneekers. Het restaurant heeft een speciaal driegangenmenu samengesteld voor het diner. Met de opbrengst ondersteunt ’t Vaticaan het project van kunstenares Imke Meester. In haar atelier in Scharnegoutum werkt zij aan de geschilderde portretten van de mensen die volgens haar mede vorm geven aan de Sneker gemeenschap. Meesterlijk Sneekers is onderdeel van Culturele Hoofdstad 2018.

Wie zich aanmeldt voor het benefietdiner draagt bij aan het project en kan op die avond kennis maken met Imke Meester én met een aantal Meesterlijke Sneekers. “Het kunstproject is een ode aan onze gemeenschap en de kunst”, zegt Meester. “De portretten zijn op groot formaat geschilderd waardoor je ze niet over het hoofd kan zien en ze een reactie uitlokken. Het zijn de gezichten van Snekers die bij de toeschouwers verhalen los maken waardoor je ontdekt dat je met elkaar verbonden bent.” De portretten worden in het Atrium in Sneek tentoongesteld. De expositie duurt de hele maand september en is gratis te bezoeken.

Medeorganisatrice Annemieke Steemers houdt zich bezig met de financiële kant van het project. “Voor Meesterlijk Sneekers zoeken wij samenwerking met mensen uit de Sneker gemeenschap die de kunst een warm hart toe dragen”, zegt Steemers . “Dat kan via sponsoring en crowdfunding, maar ook via spontane acties zoals door Sjoerd Schot van restaurant ’t Vaticaan.” Het Meesterlijk Sneekers Benefietdiner is op 16 april en begint om 19.00 uur. Bij het restaurant kunnen mensen zich aanmelden voor het speciale menu.

Het team Meesterlijk Sneekers bestaat naast initiator Imke Meester uit organisatrice Annemieke Steemers en schrijfster Afke Henni. Samen werken zij aan de expositie die van 1 t/m 30 september gratis te bezoeken is in Kunstencentrum Atrium en het boek Meesterlijk Sneekers dat op 1 september uitkomt.