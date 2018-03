Belangstelling voor bezoek aan gasloze woning

Sneek – Gastvrije huiseigenaren vertellen hun ervaringen met energiebesparende maatregelen tijdens een thematour. Er is een enorme belangstelling voor de waardevolle verhalen die worden gedeeld over gasloos wonen, warmtepomp, isoleren of het realiseren van een Nul-op-de-Meter woning. Veel thematours zijn in een korte tijd helemaal volgeboekt. De komende periode zijn er in Fryslân, Drenthe en Noord-Brabant en mogelijk in andere provincies nog tientallen thematours te bezoeken.

De thematours zijn interessant voor iedereen die plannen heeft om te gaan (ver)bouwen of energiebesparende maatregelen wil nemen en op zoek is naar verdieping van hun kennis. Samen met een groep van ca. 10 personen wordt een duurzaam huis bezocht aan de hand van een thema. Het verhaal van een buurman, buurtgenoot of kennis sluit goed aan bij de vragen van bezoekers. De ervaringen van anderen helpen om tot een beter plan te komen voor je eigen woning en om goed voorbereid aan de slag te gaan.

Thema aangeven

De thema’s van de excursies lopen uiteen van warmtepomp tot isoleren en van gasloos wonen tot bouwen met natuurlijke materialen. Het actuele aanbod van thematours is te vinden op www.duurzamehuizenroute.nl/thematours. Bezoekers kunnen zich via de website inschrijven, maar ook zelf een thema aandragen.

Foto’s Lenus van der Broek & Binne-Louw Katsma