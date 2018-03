Vermist: Rens Jouwsma uit Joure

Joure – Sinds dinsdag 27 maart wordt de 57-jarige Rens Jouwsma uit Joure vermist. De man is dinsdag voor het laatst gezien. Hij ging toen van huis in zijn grijze Volvo. Rens Jouwsma is 1.83 meter lang en heeft een pleister op zijn gezicht, net boven zijn linkeroog. Hij draagt een zwarte spijkerbroek, zwarte laarzen en korte groene fleece jas. Aan mensen die informatie over Jouwsma hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.