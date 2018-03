Twee Sneker winnaars in Brug-Brêge-Bridge

Sneek – Van de 20 winnaars van de 247 inzendingen voor de fotowedstrijd Brug-Brege-Bridge zijn er twee inwoners van Sneek bij en wel Ankie Rusticus ( de veer foto) en Yvonne Dijkstra ( de kite-surf foto). Van elk komen er onder 2 bruggen in Friesland hun foto,s te hangen tijdens het vaarseizoen dit jaar.

De foto van Ankie Rusticus komt te hangen onder de brug in Wergea en in Gorredijk. De foto van Yvonne Dijkstra komt te hangen onder de brug in Woudsend en onder de van Harinxmabrug ( bij Sperkhem) in Sneek. Zaterdag, 14 april is de officiële opening van het Brug-Brege-Bridge project in Warten. De opening wordt verricht door de Friese milieu federatie.

Foto’s: Yvonne Dijkstra / Ankie Rusticus Sneek