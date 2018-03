Het toeristische magazine Sneek = Meer 2018 verschenen

Sneek- De nieuwe editie van het toeristisch magazine Sneek = Meer wordt voor het paasweekend uitgeleverd aan toeristische bedrijven in Sneek zodat ze hun gasten, die Sneek in het paasweekend bezoeken, van toeristische informatie kunnen voorzien.

Dit Sneek = Meer magazine is een echt inspiratiemagazine voor gasten aan onze watersportstad. Ze kunnen hierin lezen over de bezienswaardigheden en de historie van de stad, maar ook adressen vinden voor lekker eten en uitgaan en leuke winkels en diverse activiteiten en watersportmogelijkheden worden belicht. In het magazine is een handige stadsplattegrond met musea en highlights van Sneek opgenomen. Natuurlijk ontbreekt de informatie over alle grotere evenementen van Sneek en omgeving niet. Dit jaar met speciale aandacht voor de evenementen in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Het magazine van 84 bladzijdes verschijnt in een oplage van 25.000 exemplaren en wordt kosteloos verspreid via de VVV’s en toeristische informatie punten in de gemeente Súdwest-Fryslân en via recreatieve bedrijven, restaurants, winkels, watersportbedrijven, hotels, campings en andere verblijfsaccommodaties in de regio. Het magazine wordt ook verspreid via diverse (inter)nationale beurzen.

Het Sneek Magazine wordt uitgegeven door Ying Media in samenwerking met Sneek Promotion. Nieuwsgierig? U kunt alvast een online versie lezen via deze link:

https://issuu.com/home/docs/sneek_meer_2018_lowres/edit/links#currentPageNumber=1