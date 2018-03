Súdwest-Fryslân: mantelzorgwaardering €75 aanvragen kan weer

Sneek- Mantelzorgers en zorgontvangers in Súdwest-Fryslân kunnen vanaf 1 april weer de Mantelzorgwaardering aanvragen. De gemeente heeft de hoogte ervan vastgesteld op €75.

Mensen die onbetaald zorgen voor een partner of een echtgenoot komen voor de mantelzorgwaardering in aanmerking. De onbetaalde zorg kan ook gegeven worden door ouders, kinderen, een ander familielid of iemand anders uit de directe omgeving.

“We hebben grote waardering voor de inzet van mantelzorgers in onze gemeente”, zegt wethouder Gea Wielinga (foto). “Mantelzorgers zijn absoluut onmisbaar en leveren een waardevolle bijdrage binnen de samenleving. Daarom houden we als gemeente vast aan de mantelzorgwaardering, als steuntje in de rug.”

Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering moet een mantelzorger ten minste drie maanden onbetaald mantelzorg hebben verleend, voor ten minste 8 uren per week. Een andere voorwaarde is dat de persoon die de zorg krijgt in Súdwest-Fryslân woont.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op de website van de gemeente: www.sudwestfryslan.nl/mantelzorgwaardering. Het aanvraagformulier kan online worden ingevuld.