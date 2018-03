Studenten Friese Poort repareren kapotte apparaten

Sneek – Op vrijdag 13 april gaan derdejaars studenten Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde kosteloos elektrische apparaten en metaalproducten repareren. Dit project is onderdeel van de community service learning dag (CSL-dag). Dit houdt in dat alle studenten zich belangeloos inzetten voor de maatschappij gecombineerd met een leerdoel vanuit hun opleiding.

Of het nu gaat om een kapotte fiets, radio, PlayStation controller of defecte stekker. Iedereen uit Sneek en omgeving mag op vrijdag 13 april tussen 9.00 en 14.00 uur langskomen bij ROC Friese Poort in Sneek. De studenten stellen een diagnose en repareren het product, indien mogelijk, ter plekke. “Duurzaamheid is voor ons een belangrijk speerpunt. Op deze manier kunnen we de levensduur van apparaten verlengen. En natuurlijk is het voor onze studenten een mooie leerervaring. Wat ze tot nu toe hebben geleerd kunnen ze in de praktijk brengen en daarnaast nog een stukje klantgerichtheid toepassen”, aldus Jouke Douwe de Vries, opleidingsmanager Elektrotechniek en Mechatronica.

Naast reparaties biedt de opleiding Werktuigbouwkunde deze dag ook nog technische workshops aan. Het gaat om workshops lassen, metaaldraaien, 3D-tekenen of 3D-printen. Ook daarvoor is iedereen van harte uitgenodigd.

De CSL-dag is onderdeel van de Eventweek (festival) in Sneek die plaats vindt van 9 tot en met 13 april. ROC Friese Poort wil verbonden zijn met de regio en ‘midden yn’e mienskip’ staan. Met het project Midden yn’e Mienskip haakt ROC Friese Poort aan bij de ambitie van Leeuwarden/Fryslân als Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Tijdens de Eventweek (festival) vervallen de reguliere lessen, zodat onze studenten en collega’s een week lang kunnen genieten van inspirerende workshops, kunst en theater, sport, muziek, sprekers en dus diverse community service learning activiteiten (CSL). Met betekenisvolle projecten en inspirerende samenwerkingen biedt ROC Friese Poort studenten mooie leerervaringen.