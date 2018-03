Sneker Weerman: Afwisselend zon en een bui

Sneek – Het zonnetje zien we weer deze donderdag, maar er ontstaat ook stapelbewolking en deze kunnen hier en daar uitgroeien tot een bui. In een bui is ook hagel mogelijk. De wind waait uit het zuidwesten, vanmiddag wordt ze veranderlijk. Veel wind staat er niet, zwak, af en toe matig. De temperatuur 8 à 9 graden.

Komende nacht neemt de bewolking toe en later valt hieruit regen. De minimum temperatuur komt rond de 3 graden uit.

Morgenochtend trekt de regen naar het oosten weg, bewolking blijft over afgewisseld door opklaringen. Kans op een buitje is er in de middag. De temperatuur boekt wel winst en komt in de dubbele cijfers, 11 graden in de stad. Wind zuidoost tot oost en is zwak tot matig.

Het Paasweekend verloopt op zaterdag met regen. De wind draait naar het noordoosten en daar komt geen warmte vandaan. De temperatuur blijft dan ook steken op een graadje of 7. In de nacht naar zondag zou er zelfs even natte sneeuw kunnen vallen bij 2 graden als minimumtemperatuur. Paaszondag wolken en zon, zo goed als droog bij 7 graden en een noordelijk wind. Paasmaandag tot de middag droog, dan volgt een nieuw regengebied, wind oost tot zuidoost.