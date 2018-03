Opknapbeurt havenkantoor Stavoren

Stavoren- Het havenkantoor in Stavoren krijgt een flinke opknapbeurt. Súdwest-Fryslân wil 70.000 euro uittrekken om het gebouw weer helemaal bij de tijd te brengen. De gemeenteraad wordt in mei gevraagd het geld beschikbaar te stellen.

Bij de renovatie is veel aandacht voor duurzaamheid. Zo krijgt het kantoor nieuwe kozijnen met sterk isolerende beglazing (HR++), wordt de binnenzijde geïsoleerd en maakt de cv-ketel plaats voor een luchtwarmtepomp. Daardoor kan de gasaansluiting worden verwijderd.

Daarnaast voldoet het gebouw, dat permanent in gebruik is als werkplek voor havenmeesters en brugwachters, straks weer aan de regels in de ARBO-wet.

In Súdwest-Fryslân, watersportgemeente bij uitstek, beheert de gemeente 4 havenkantoren en 34 douche- en toiletvoorzieningen, waarvan waterrecreanten en –toeristen in groten getale gebruikmaken. “We willen een goed gastheer zijn”, zegt wethouder Mark de Man. “Daarom is het van belang dat deze gebouwen er representatief uitzien.”

De planning is dat de renovatie van het havengebouw in Stavoren dit najaar wordt uitgevoerd. “Nu verheugen we ons op het nieuwe watersportseizoen, dat net vorige week officieel is begonnen”, zegt De Man. “Onze gemeente heeft de pleziervaarders en andere recreanten veel te bieden, met een schitterend netwerk aan vaarwegen.”