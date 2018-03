Nominaties voor Friese Poort Star Awards bekend

Sneek – Voor het vierde jaar op rij wordt de ROC Friese Poort STAR Awards georganiseerd. De verkiezing waarbij uitblinkende studenten, docenten en BPV-bedrijven van ROC Friese Poort in de schijnwerpers worden gezet. Dit jaar is er een award te winnen in vier verschillende categorieën; student(en) met een uitstekend project, studenten met een uitblinkende stage, beste docent en beste stagebedrijf/stagebegeleid(st)er. In deze twee laatste categorieën is ROC Friese Poort Sneek vertegenwoordigd.

Docenten Riënne Blanksma en Jaap Kuipers maken kans op de Award beste docent. Digna Schoonen, werkzaam bij het stagebedrijf BC Uitgevers bv, doet mee in de strijd om de award in de categorie beste stagebedrijf/stagebegeleid(st)er. Tot en met 12 april kan er op de finalisten gestemd worden via de website van ROC Friese Poort (

De jury ontmoet de finalisten op maandag 16 april 2018 in Stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden. De stemmen van het publiek bepalen samen met het oordeel van de jury welke finalist uiteindelijk de STAR van de categorie wordt. Zowel de jurystemmen als de publieksstemmen tellen voor 50% mee. Op 16 april is tevens de feestelijke uitreiking van de STAR Awards. De presentatie van de uitreiking is in handen van Jan Versteegh. Verder organiseren de studenten Horeca een foodfestival, is er een optreden van de ROC Friese Poort schoolband en er zijn demonstraties van Uiterlijke Verzorging. Tijdens de uitreiking is er een dansoptreden van studenten entree uit Emmeloord. Na de uitreiking kunnen de voetjes van de vloer met DJ Sander Post.