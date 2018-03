Lachende Koe getransformeerd in Bistro De Oude Vlaming

SNEEK – Na een grondige verbouwing van Eetcafé De Lachende Koe is begin dit jaar Bistro De Oude Vlaming geopend. De bistro aan het Kleinzand in Sneek is laagdrempelig en staat in het teken van heerlijk en bourgondisch eten en drinken.

Een bourgondische borrelpank, een overheerlijke zalmfilet of toch een smakelijke Belgische wafel? Op de menukaart van Bistro De Oude Vlaming is er voor ieder wat wils. Na drie weken van verbouwing kunnen klanten eindelijk het vernieuwde concept van De Oude Vlaming ervaren. ,,Ik vond het tijd voor een frisse wind”, vertelt eigenaresse Yvonne Wouda. ,,Met een nieuw interieur en een nieuwe naam wil ik er mijn eigen draai aan geven.”

België

Wouda, die nu zeven jaar eigenares is van De Lachende Koe, is er van overtuigd dat klanten van De Oude Vlaming dezelfde kwaliteit zullen ervaren als ze gewend waren bij De Lachende Koe. ,,We gaan verder met het zelfde team, maar wel in een nieuw jasje. De Oude Vlaming is laagdrempelig. Zowel jong als oud kan zich heerlijk laten verwennen. Op de menukaart vind je heerlijke gerechten met een knipoog naar België.”

Stadstuin

De Oude Vlaming is vernoemd naar het prachtig doopsgezinde schuilkerkje dat rond 1800 in gebruik was bij de Orde van de Oude Vlamingen. Het kerkje staat in de stadstuin waar in de zomer heerlijk gegeten en gedronken kan worden op het terras van de bistro. ,,Veel Snekers weten niet van onze gezellige stadstuin achter de zaak. Daar willen we verandering in brengen”, vertelt Wouda. De Oude Vlaming is een groepsvriendelijk restaurant waar reserveren mogelijk is, maar niet verplicht is. Klanten kunnen ook bij de bistro terecht voor catering aan huis of op locatie.