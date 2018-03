Eerste cultuurmenu SWF voor wethouder Stella van Gent

Sneek – Wethouder Stella van Gent heeft woensdag 28 maart het eerste exemplaar van het Cultuurmenu Súdwest-Fryslân 2018-2019 in ontvangst genomen. De overhandiging vond plaats in het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek. Kunstzinnige professionals uit de regio presenteren in de brochure hun aanbod voor alle basisscholen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Leerkrachten kunnen daaruit passende kunstactiviteiten kiezen voor komend schooljaar.

Met gefluit, stoom en geraas arriveerde het Cultuurmenu per modeltrein bij de genodigden. Kunstonderwijs en het ontwikkelen van creativiteit is belangrijk in een steeds sneller veranderende wereld, zei cultuurwethouder Van Gent bij de overhandiging. “Creatieve mensen vinden altijd hun weg!”

Het Cultuurmenu is ontwikkeld door Cultuurnetwerk Súdwest-Fryslân onder regie van het projectbureau Akte2, onderdeel van Cultuur Kwartier Sneek. De nieuwe brochure draagt als titel ‘B.A.M.’ (Bijzonder Aantrekkelijk cultuurMenu). In het vijftiende opeenvolgende Cultuurmenu staan ruim honderd verschillende workshops op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, media, erfgoed, dans, taal en circus – of een combinatie daarvan – en aanbod van galeries. Het bevat tevens workshops die de deskundigheid van leerkrachten op verschillende kunstzinnige gebieden bevorderen. Ook worden twaalf kindertheatervoorstellingen gepresenteerd die scholen in Súdwest-Fryslân kunnen bezoeken of die op school plaats kunnen vinden.

Bij de lancering van het Cultuurmenu waren kunstenaars, kunstvakdocenten, leerkrachten, schooldirecteuren en vertegenwoordigers namens de gemeente aanwezig. De aanwezigen kregen informatie over de mogelijkheden van deelname aan de regeling Kultueredukaasje mei Kwaliteit, dansten de Hiphophupsakee én zongen met z’n allen de officiële At the Watergate-song.

“Your mind is like a parachute, it only works when it’s open – aldus Frank Zappa”, citeerde Annemarie van der Reijden, manager van Akte2 en Cultuurcoach in de gemeente Súdwest-Fryslân. “We gunnen elk kind ontdekkingsreiziger te zijn op zijn of haar eigen pad. Kunstvakken prikkelen, maken nieuwsgierig en stimuleren kinderen om op onderzoek te gaan!”

foto’s Elise Nagelhout