Doarpswinkel Oudega opent de deuren

Oudega- Gisteravond is onder grote publieke belangstelling de Doarpswinkel van Oudega geopend. De dorpsbewoners van Oudega, Idzegea en Sânfurd mochten al eerste een kijkje in de winkel nemen. De aankondiging van de sluiting van de laatste plaatselijke Troefmarkt van Pier Reijenga, eind september vorig jaar, was voor de Recreatiestichting en Dorpsbelang Oudega reden om op zoek te gaan naar een alternatief. De samenwerking resulteerde in een enthousiaste werkgroep die gisteravond dus een ‘hoogwaardige gemakswinkel’ zonder winstoogmerk in gebruik mochten nemen: ‘Wolkom yn ’e Doarpswinkel fan Aldegea!’

In de papieren GrootSneek deze maand een uitgebreid artikel over de bijzondere Doarpswinkel. Zie verder: www.doarpswinkel.nl

Foto: Piety van der Veer