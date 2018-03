Column: Verborgen leed…

Verborgen leed…

Sinus pilonidalis: haarnestcyste in de bilnaad

Waarom ik mijn beroep als huidtherapeut zo bijzonder vind? Omdat ik zowel paramedisch als cosmetisch bezig ben. Oftewel het nieuwe ‘cosmedisch’. Van vet bevriezen tot het ondersteunen in de behandeling van een haarnestcyste in de bilnaad. Hoe divers!

Een haarnestcyste in de bilnaad is een verborgen leed, wat meer bij mannen voorkomt dan bij vrouwen (3:1). Het uit zich bij cliënten tussen 16-25 jaar oud, met een overmatige haargroei bij de bilnaad. Het komt vaker voor dan we denken! Deze cyste, of tegenwoordig ook wel abces of fistel genoemd, bevindt zich in de bilnaad. Het begint met een klein gaatje waar vaak haren zitten. Deze opening kan klein zijn, kan zelfs een vijftal centimeters zijn of slechts zichtbaar als intrekking in de huid. Behalve de regelmatige ontstekingen kan de cyste ook fors pijnlijk zijn en een afscheiding van vocht en/of bloed geven. Men vermoedt dat de cyste ontstaat door een ontstoken haarzakje in de bilnaad en het vervolgens ingroeien van haren in de huid. Factoren die ook een rol lijken te spelen zijn; lichaamsgewicht, zweten, haartype en veel ‘schuifkrachten’ zoals bijvoorbeeld wielrennen of een zittend beroep.

Afhankelijk van de grootte is het enige wat helpt, het chirurgisch verwijderen van de fistel. Waarom dan naar de huidtherapeut? Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van laserbehandelingen voor elke cliënt een aanvulling is, na of zelfs voor de operatie. Op die manier blijk je het risico op herhaling en nieuwe operaties te verkleinen.

Het laseren van zo’n specifiek gebied is qua behandeling niet anders dan in het gelaat. Om de 6-7 weken wordt het gebied gelaserd waardoor na een aantal behandelingen, de haarzakjes afsterven en er dus minder kans is op ingegroeide haren. Het is natuurlijk essentieel dat er een vertrouwensband ontstaat. Dat je als cliënt, ondanks je gêne, je letterlijk durft bloot te geven. Zorg dat, wanneer je last hebt, je op tijd bij de huisarts ‘met de billen bloot’ gaat en bij het vermoeden van ingegroeide haren een verwijzing vraagt naar de huidtherapeut. Beter voorkomen dan genezen!

Patrice van Schuppen, huidtherapeut

www.vanschuppenhuidtherapie.nl