Column: Maak de juiste keuze bij de tandarts!

Dagelijks komt u in aanraking met een paar duizend reclame-uitingen, inclusief verpakkingen, social media, reclame op straat en tv. En uit al deze boodschappen moet u keuzes maken. Welke voeding is goed, waar is welke aanbieding, welke fitness guru moeten we volgen en welke afval challenge ga ik doen? Maar welke informatie is nu juist en hoe maak ik de juiste keuzes? In mijn column ga ik het hebben over het maken van de juiste keuzes door u als patiënt. Maar ook door mij als tandarts-implantoloog vanuit het belang voor de patiënt.

Natuurlijk start u bij uw keuze om uw gebit goed te verzorgen, want anders wordt uw gebit vatbaar voor tandbederf. Dat kan starten met pijn bij het kauwen of pijnlijke of gevoelige tanden of kiezen. Vervolgens kunnen (on)zichtbare gaatjes ontstaan door de werking van bacteriën. Bacteriën in uw mond kunnen heel snel na het eten of tussendoortjes omzetten in zuren. En plak is het kleurloze laagje bacteriën dat zich opbouwt op de oppervlakten van tanden en kiezen. Plak kan zich vier tot twaalf uur na het poetsen al op de tanden af gaan zetten. Indien plak op de tanden en kiezen blijft zitten, kan dit leiden tot tandvleesontstekingen en gaatjes. Kies er voor om uw tanden 3x per dag te poetsen, zodat de kans op gaatjes minimaal is.

Ook wij maken keuzes bij Kliniek Tandheelkunde Sneek. Het belang voor goede mondzorg voor onze patiënt staat daarbij voorop. En om de beste kwaliteit van de geboden zorg voor de patiënt te kunnen borgen laat Kliniek Tandheelkunde Sneek zich geregeld visiteren. Dit doet de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen. Tijdens een visitatie nemen speciaal opgeleide tandartsen onze praktijk onder de loep. Een bewuste keuze om onze dienstverlening op kwaliteit te laten controleren. De KNMT is van mening dat Kliniek Tandheelkunde Sneek hier optimaal aan voldoet. Ze kijken onder meer naar:

Of wij in onze praktijk de zaken goed organiseren

Of wij in de praktijk wet- en regelgeving naleeft

En uiteraard of de patiënt zorg krijgt volgens de hoogste kwaliteitsnormen

Daarbij werken wij in onze praktijk, om patiënten de beste behandeling te bieden en op een prettige en comfortabele wijze te helpen, met kernwaarden. Deze MIKK kernwaarden zijn samen met het team in het belang van de patiënt opgesteld om te laten zien welke keuzes wij maken. Want MIKK staat voor Maatwerk, Innovatief, Klantgericht en Kennis. Bij deze kernwaarden stellen we de patiënt centraal. Daarbij heb ik voor mijn patiënten de keuze gemaakt om alle tandheelkundige disciplines in onze praktijk te hebben om alle zorg onder één dak te kunnen bieden, op basis van een persoonlijke aanpak.

Dus kies ook voor uw gebit en kies de tandarts die bij u past!

Frank Post

Frank Post heeft al meer dan 25 jaar ervaring als tandarts-implantoloog en is eigenaar van Kliniek Tandheelkunde Sneek, gezondheidscentrum Simmerdyk. Belangrijke specialismen zijn behandelingen onder volledige narcose, angst patiënten, implantologie, parodontologie en uitgebreide esthetische gebitsrenovaties. www.tandartssneek.nl