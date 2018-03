Column: 3,7

3,7

Gea en Stella kwamen thuis met hun rapport. Ze durfden het mem niet te laten zien. Ze schaamden zich rot. En van heit zouden ze sowieso straf krijgen. Drie weken niet naar Ludiek. Ze hebben nog even geprobeerd niet te zeggen dat er een rapport was. Heel stil waren ze. Maar de Vereniging Eigen Huis schreef naar de krant dat Stella en Gea een 3,7 als rapportcijfer hadden. Dat cijfer hadden ze gekregen omdat ze nooit wat vertellen. Niet aan heit en mem, maar ook niet aan anderen. Aan niemand

Ze vertellen niet dat ze nieuwe woonwijken gaan aanleggen. Dat er weggetjes worden aangelegd en dat er een mooi vijvertje in de midden komt. Dat er 41 sociale huurwoningen komen en dat er grond is om 39 koopwoningen te gaan bouwen. Ze vertellen niets. En dan floep , dan is er ineens een nieuwe woonwijk. Zomaar. En dat in een tijd dat je alle zin en onzin aan iedereen moet vertellen. Dat het woord transparantie zelfs het woord duurzaam aan het verdrijven is. Schande! Schande!

Weten jullie hoeveel inwoners van de gemeente Súdwest-Fryslân op de schriftelijke enquête van Eigen Huis hadden gereageerd? 31. En dat als er meer mensen reageerden het cijfer ook beter werd. Wat, Henkie Deinum van Workum, verhuisd naar Leeuwarden, kwam met een 5 thuis. Ja, Leeuwarden had 34 respondenten. Zo noemt Eigen Huis ze om te verbloemen dat het mensen zijn. Bovendien staat er niet bij dat Henkie voor de Blokhuispoort weer een veel slechter cijfer had.

Welke idiote journalist zoekt de side fan Eigen Huis op en maakt dan dit soort rapportcijferberichten die alleen maar bedoeld zijn om gemeentebesturen belachelijk te maken. Ik durf bijna te wedden dat al die 31 inwoners van Súdwest-Fryslân struikelden over de lange stilte over het Houkepoort-gebied. Maar daar speelden allemaal heel andere dingen mee. Niet dat het goed was, maar het is al voorbij. Maar vooral, hoe krijgt iemand het in z’n hoofd om dit soort schriftelijke enquêtes te gebruiken om zich af te zetten tegen een gemeente die best bereid is naar ieders irritatie te luisteren.

Eelke Lok