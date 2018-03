Advendo Showavonden 2018 Rewind & Fast Forward

Sneek – Op vrijdag 13 april en zaterdag 14 april a.s. organiseert Advendo voor de 19e keer haar jaarlijkse Showavonden in de Sneker Sporthal aan de van Giffenstraat in Sneek. Een evenement waarbij alle Advendo groepen o.a. hun nieuwe programma voor 2018 presenteren aan enthousiast publiek komend uit binnen- en buitenland.

De Advendo Showavonden zijn twee avonden voor jong en oud waarbij je een mix van dans, muziek & show en topsport voorgeschoteld krijgt. Zoals je gewend bent, zal je getuige zijn van optredens van alle groepen die de Advendo Korpsen Sneek rijk is.

2017 was zonder enige twijfel een bijzonder jaar te noemen. Advendo te gast bij Armin van Buuren, WMC-titels voor Jong Advendo en wat te denken van al die andere bijzondere optredens in 2017. Tijdens deze showavonden kijken we daarom nog 1x terug op 2017 maar natuurlijk ook vooruit naar seizoen 2018.

2018 begint feestelijk. T-Brass viert nl. dit jaar haar tienjarig bestaan en onze jongste toppers uit alle opleidingsgroepen laten jou zien wat zij allemaal hebben geleerd. Advendo en Jong Advendo tonen in hun vernieuwde samenstelling hun veerkracht door ook in 2018 weer voor de dag te komen met aansprekende shows. De colorguard liefhebbers onder ons komen ook ruimschoots aan hun trekken. Nog één keer die spectaculaire shows van het afgelopen CGN-seizoen speciaal voor jou! De Music- en Showkids laten u graag zien dat het met de toekomst van Advendo wel snor zit en tenslotte mag Afslag Sneek natuurlijk niet ontbreken die met enthousiasmerende slagwerk arrangementen het publiek op de banken weet te krijgen.

Wie dat ongetwijfeld gaan doen is de Phila Slag & Vlag groep. Onder de projectnaam Phila Slag & Vlag maken een colorguard en een slagwerkgroep van mensen met een verstandelijke beperking hun opwachting in Sneek. Tijdens CGN contests in Leeuwarden en Eindhoven kregen zij een staande ovatie en in Sneek zullen zij jou laten zien waarom. Kortom, het beloven weer spectaculaire avonden te worden, met voor elk wat wils.

De toegangsprijs is € 10 per kaart inclusief programmaflyer. De kaartverkoop is imiddels gestart en loopt door tot en met 8 april 2018. Kaarten zijn te bestellen via onze website http://www.advendo.nl/shop/

Wegens het grote succes van de voorgaande edities organiseren wij voor de 3e keer speciaal voor alle basisschool scholieren (groep 3 t/m 8) uit Sneek & omstreken op zaterdagmiddag 14 april a.s. de zogenaamde Music Kids Experience XXL. Deze editie beloofd weer een prachtige middag te worden met o.a. het bekende dweilorkest De Útlopers uit Sneek en andere leuke activiteiten die deze middag maken tot een event die jij (jouw kinderen) niet mogen missen.