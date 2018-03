Workshop Flitsfotografie in Sneek

Sneek – Fotograaf Gert Jan Hermus geeft op zaterdag 31 maart een workshop flitsfotografie in de bibliotheek van Sneek. Fotografieliefhebbers kunnen zich een dag lang bekwamen in de principes van het fotograferen met een reportageflitser.

In veel situaties is het nodig, maar het leidt zelden tot mooie resultaten: flitsen met de reportageflitser. Veel fotografen weten niet hoe ze om moeten gaan met een opzetflitser. En dat is best begrijpelijk. Want voor veel mensen lijkt het of die flitser maar wat doet. Waarom zijn mijn foto’s overbelicht of bewogen? En hoe zit dat met de verhouding tussen bestaand omgevingslicht en flitslicht? Welke instellingen kun je het beste gebruiken?

Om goed te kunnen flitsen heb je theoretische kennis nodig en moet je goed gebruik kunnen maken van je apparatuur. Tijdens deze workshop wordt uitgebreid ingegaan op de theorie van flitsen met een reportageflitser. En na een inleiding over die theorie gaan de workshop-deelnemers uitvoerig aan de slag met hun eigen camera en flitser om de praktijk goed in de vingers te krijgen.

Ter ondersteuning van de cursus en als naslagwerk ontvangen de cursisten gratis een speciaal voor deze workshop geschreven e-book waarin de behandelde theorie nog eens uitgebreid beschreven staat. De workshop start om 10.00 uur in de bibliotheek van Sneek aan de Wijde Noorderhorne 1.

Meer info op www.gertjanhermus.nl