Wandelexcursie Makkumerwaard

Sneek- Ga eropuit in de Friese natuur en geef je op voor deze wandelexcursie van It Fryske Gea in het normaal afgesloten natuurgebied de Makkumernoardwaard. Wanneer? Woensdag 18 april van 14.00 – 16.00 uur. Grijp deze unieke kans, trek de wandelschoenen aan en geniet al wandelend van de Friese natuur. Interesse? Meld je uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) viawww.itfryskegea.nl/eropuit of 0512 – 38 14 48. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

Ben je wel eens op de Makkumernoardwaard geweest?

Het eiland ligt in het IJsselmeer. Normaal is het gebied vanwege de kwetsbare natuur niet toegankelijk, maar tijdens deze excursie maken wij een uitzondering. Onder begeleiding van onze natuurgids Lydia Barkema maken wij een verkenningstocht over dit eiland.

Met de boot maken wij vanuit Makkum de overstreek naar het eiland. Hier wacht ons een prachtige wandeling door de rietvelden. De Makkumernoardwaard ‘ontstond’ toen de Afsluitdijk werd aangelegd. Het eb en vloed verviel in de voormalige Zuiderzee en ook het waterpeil werd verlaagd. Hierdoor kwam deze grote zandbank permanent droog te liggen en begroeide langzaam met planten. Langzamerhand namen de planten en dieren hier het roer over. In het riet vinden veel verschillende vogels een veilige broedplek. Als je goed luistert dan hoor je misschien het gesnor van de Snor of het gehoemp van de Roerdomp.

Na de pittige wandeling door het riet, komen we aan op één van de mooiste plekken van het eiland. Op het witte schelpenstrand waan je jezelf op een tropische locatie. Stil, vredig en met een mooi uitzicht over het IJsselmeer. De beloning na deze unieke wandeling.

Ga jij ook mee?

Er zijn geen officiële wandelpaden op dit eiland. Doe daarom goede wandelschoenen of laarzen aan. Verder is deze excursie alleen geschikt voor mensen met een goede conditie.

