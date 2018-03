Sneek – Sherida Spitse uit Sneek zal naar alle waarschijnlijkheid op 6 en 10 april met de Nederlandse Leeuwinnen in actie komen in het kader van de WK-kwalificatie. De vrouwen spelen op 6 april in Eindhoven tegen Noord-Ierland, vier dagen later staan ze in Dublin tegenover Ierland.(Foto KNVB)