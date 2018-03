Sneker Weerman: Kille Paas

Sneek – Het Paasweekend lijkt vrij koud te verlopen volgens de laatste weerkaarten. Is het op zaterdag nog een 10 graden in onze regio, zondag en maandag wordt het niet veel warmer dan 7 à 8 graden en is er in de nacht vorst. De wind gaat dan uit het noordoost tot oosten waaien en valt er op zaterdag regen, de andere dagen verlopen droog met het zonnetje erbij.

Vandaag een dag met bewolking en vooral vanmiddag regen, het kan dan even stevig regenen. De temperatuur is laag met 7 à 8 graden als maximum. De wind draait van zuidwest naar het noorden en is zwak tot matig.

Vanavond laat trekt de regen naar het oosten weg en volgen enkele opklaringen. De temperatuur daalt in de vroege ochtend tot een 2 graden.

Morgen is het zonnetje er af en toe weer bij, ook is er kans op een bui en is het met een 8 à 9 graden weer iets zachter. Wind zuidwestelijk in de morgen, in de middag wordt deze veranderlijk en wordt zwak. Vrijdag is het meest bewolkt, gaat de temperatuur naar de dubbele cijfers, 11 graden. De wind zoekt de zuidoost tot oostelijke richting op een wordt matig, later op de dag af en toe vrij krachtig.