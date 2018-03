Nina Spoor succesvol in Zwaagwesteinde

Sneek- Jeugdamazone Nina Spoor van PSV Lyts Bigjin kwam succesvol aan de start in de M1 dressuur. Met haar pony De Goede Ree’s Iris reed zij 189 en 182 punten bij elkaar, dit resulteerde in een derde en vierde prijs. Inmiddels heeft deze combinatie 14 winstpunten in deze klasse en mag er gepromoveerd worden naar de M2.