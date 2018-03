Muziek & dansfeest bij Advendo Sneek

Sneek – Op zaterdagmiddag 14 april a.s. (start om 13.30 uur) organiseert Advendo voor de derde keer in successie de gratis openbare workshop/clinic Music Kids Experience XXL in de Sneeker Sporthal aan de Van Giffenstraat in Sneek. Tijdens de vorige editie in 2017 hebben ruim 90 kinderen op super vette wijze kennis gemaakt met de wereld van muziek en dans.

Deze unieke middag zal wederom in het teken staan van het op luchtige en inspirerende wijze kennis maken met de wereld van muziek en colorguard. In deze twee uren durende workshop zullen de deelnemers ondervinden dat muziek maken en dansen een echt feest is. De deelnemers gaan trommelen, dansen met vlaggen, blazen op een echte Pbones o.l.v. Mr. PBone Mark Boonstra op de muziek van Portugal. The Man – “Feel it still”.

Natuurlijk staat de spectaculaire groepsexercitie met Jong Advendo weer op het programma. Advendo Music Kid Experience is een feest en bij een feest horen natuurlijk de muzikale feestneuzen uit Sneek ook De Útlopers. Ook zij laten je kinderen van dichtbij kennismaken met muziek en fun. Aan het einde van deze slechts twee uur durende clinic zijn de deelnemers klaar voor een gezamenlijke presentatie aan hun meegekomen fans. Ook worden er de Talent-awards weer uitgereikt. Neem dus je (video)camera mee want je komt ogen en oren te kort die middag.

De deelname is gratis en het enige dat je mee moet brengen is een goed humeur en eventueel een vriendje of vriendinnetje die ook van muziek en/of dans houdt. Heb je na deze workshop de smaak te pakken en wil jij kijken wat deze mooie hobby nog meer voor jou in petto heeft stuur dan een e-mail naar Advendo jeugd coördinator (j.c@advendo.nl) voor een vrijblijvend kijkje bij een van de vele repetities.