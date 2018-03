Jan Jaap van der Wal over 11 fonteinen: Het is ingewikkeld!

Easterein- Vanavond heeft comedian Jan Jaap van der Wal bij Noflik Easterein,een korte stand up show gegeven over de 11 Friese fonteinen. Geheel op eigen wijze becommentarieerde de geboren Leeuwarder de komst van de 11 fonteinen.: “Ik heb een hazenlip, als ik mij kwaad maak ben ik ook wel een beetje een fontein!”

Van der Wal weet als geboren en getogen Leeuwarder waar het over gaat en gaf op een heerlijk eigen manier ook nog even een beschouwing over de Friese volksaard of wat daar voor door moet gaan: “Friesland is de enige plek ter wereld waar stilstand ook beweging is!”

Vanavond werden er opnamen gemaakt die zullen worden gebruikt ten behoeve van de 3-delige documentaireserie ‘De Fonteinen’ die in de loop van de maand mei bij de NTR-televisie zal worden uitgezonden. Vanaf 22 mei is de filmversie te zien in de bioscopen.

Comedian Jan Jaap van der Wal was vanavond prima op dreef, lekker relativerend, maar tusse de regels door behoorlijk scherp richting voor- en tegenstanders van het hele fonteinenproject. “Je kunt niet overal op tegen zijn, niet elke bus op de A7 kun je tegen houden. Had daar in Dokkum nu een Zwarte Piet van 4 meter neer gezet en iedereen was voor die fontein geweest!” De tegenstanders van de fonteinen moeten hun hart open zetten voor de waterkunstwerken vind Van der Wal: “Want die fonteinen gaan er gewoon komen!”

De comedian had straal de gek met het kunstwerk in Workum. “Een chocolade paasachtig ding.” Volgens Van der Wal moet je de dialoog nooit met een fontein aan gaan: “Een fontein spuit water. Einde discussie.”

SWF-Wethouder van cultuur Stella van Gent en op de voorgrond Anna Tilroe, projectleider van de 11 Fountains, waren vanavond ook in Easterein aanwezig: Het is ingewikkeld…

Dat de tegenstanders in Bolsward de komst van de vleermuisfontein niet zo zien zitten omdat er in het stadje geen vleermuis te bekennen is bij de beoogde plek, vond Jan Jaap maar een zwak excuus: “In Workum lopen ook geen leeuwen in het wild.”

Eigenlijk had de de organisatie van het fonteinenproject nooit in discussie moeten gaan over de komst van de fonteinen. En zeker moet je niet praten over de romantiek van de fonteinen was Van der Wal z’n mening. “Denken jullie nu echt dat een verliefd stelletje tegen elkaar zal zeggen ‘kom we gaan romantisch vrijen bij de fontein’. Nee, man, veel te koud, we gaan gewoon thuis neuken!”

Waarom het vanavond zo’n aangenaam haf uurtje was? Waarom het de leukste inspraakavond was? “Je kunt met mij niet de dialoog aangaan”, vertelde de oud-Leeuwarder. Nee, de Friezen in hun fleece truien zullen ooit over de fonteinen roepen “dit viel niet een beetje mee, dit viel hééél erg mee!”

Het cynisme spatte er van af!

Foto’s: Henk van der Veer