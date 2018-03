Clearwater Creedence Revival in Bolwerk Sneek

Sneek – Jeroen Booy’s Rockschool komt voor de tweede keer in Poppodium Bolwerk. Jeroen Booy speelde tientallen jaren in The Scene en daarvoor in Roberto Jacketti en the Scooters. Tegenwoordig heeft hij zijn eigen Rockschool waarmee hij in het hele land actief is.

Met de Rockschool vormt Jeroen mensen van pakweg 35 tot 75 jaar een band. Serieus repeteren, een stevig repertoire, enthousiasme en sociale cohesie zijn de succesfactoren. Vorig jaar stonden de Rockschools van Zaanstad (Silvervox: met een verrassende repertoire- en instrumentkeuze) en IJlst (JB’s Rockin’ Glasses: een explosie van enthousiasme) in Poppodium Bolwerk. Zij worden bij de tweede editie aangevuld met de nieuwe groep uit Harlingen: Trebol Tribe, een stevige gitaarsectie bepaalt bij hen het geluid.

Deze muzikale avond is voor passieve muziekliefhebbers die een fijne avond willen hebben met herkenbaar repertoire. Maar ook voor (aspirant)muzikanten die zin hebben om in een bandje muziek te maken.

In de winter van 1998 werd Clearwater Creedence Revival opgericht. De originele naam was Creedence Clearwater Revived. In 2018 viert de band dus haar 20-jarig bestaan. Ondertussen is het ook 50 jaar geleden dat het originele CCR werd opgericht.

Clearwater Creedence Revival is geformeerd door Peter Barton (reeds 15 jaar de zanger van The Animals) en Geoff Hammond (ex Danny Laine Band, Paul McCartney’s Wings & Moody Blues). Daarnaast bestaat de band uit Graham Pollock (ex The Hollies, Eric Haydock’s) en Alan Sagar (ex Slack Alice).

Tijdens het concert van ruim anderhalf uur passeren alle CCR-klassiekers de revue. ‘Have you ever Seen the Rain’, ‘Lordi’, ‘Proud Mary’, ‘Fortunate Son’, ‘Who’ll Stop the Rain’, ‘Run Thru the Jungle’ en natuurlijk ook ‘Susie Q’.