De bal rolt weer …voorbeschouwing 30-31 maart en 1 april

Sneek- Het beperkte programma van afgelopen weekeinde leverde zaterdag het meeste rendement op, want zowel Sneek Wit Zwart als Waterpoort Boys wisten tegen resp. MSC en SC Bant hun wedstrijd met 2-1 te winnen. Diezelfde uitslag prijkte zondag op het scorebord bij het duel Asser Boys-LSC 1890 met dien verstande, dat de twee achter de naam van de Drenten stond. Bij Black Boys hadden ze gezien de reputatie van de tegenstander vooraf waarschijnlijk nergens op gehoopt, maar uiteindelijk mocht tegenstander Read Swart met de doelpuntloze remise het meest gelukkig zijn.

Komend weekeinde is het programma meer gevuld en dat komt o.a. doordat ONS Sneek tijdens de Paasdagen twee keer in actie komt. Komende vrijdag ontvangen de oranjehemden VVOG en op Paasmaandag reist men naar Spijkenisse voor het duel met de club van die naam (de voorbeschouwing op die wedstrijd wordt in de loop van zaterdag op deze site gepubliceerd).

​Ook Sneek Wit Zwart reist komende zondag af en min of meer naar dezelfde contreien als de toekomstige partner. In Leidschendam wacht namelijk de confrontatie met RKAVV, terwijl ook voor de buren van het Schuttersveld een uitwedstrijd op het programma staat en wel tegen resp. TOP ’63 en Oldeboorn. LSC 1890 tenslotte is naast ONS de enige Sneker club die in het weekeinde van de gekleurde eieren binnen de stadsmuren acteert. “The Blues” doen dat komende zondag tegen middenmoter Peize.

ONS Sneek – VVOG

Vrijdag 30 maart 2018 – aanvang 20.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

Het laatste duel van ONS Sneek dateert door een afgelasting en een reguliere vrije zaterdag al weer van een paar weken geleden. Toen hielden de Snekers aan de thuiswedstrijd tegen DOVO ternauwernood een overigens meer dan verdiend punt over en punten vielen de voorbije seizoenen ONS ook steeds ten deel in de duels met VVOG, dat komende vrijdag het Zuidersportpark met een bezoek vereert. De status van koploper heeft men in Harderwijk sindsdien los moeten laten en inmiddels staat VVOG met 35 punten uit 25 duels nog net in het linkerrijtje. Wat daarbij vooral opvalt is dat het scorend vermogen sinds het vertrek van Jeremy de Graaf naar GVVV met 25 treffers niet echt overhoudt. Bij het maken van doelpunten is men voor een niet onbelangrijk deel aangewezen op Pernelly Blya die met negen treffers topscorer is. Aan de andere kant beschikt de ploeg van trainer Hennie in ’t Hof die begin maart het stokje van Hans van Arum overnam, met spelers als doelman Frans Koornberg die aan het einde van dit seizoen stopt, en Jan Jurriën Hop over een moeilijk te verschalken explosievenopruimingsdienst.

Die dienst moet het bij ONS Sneek komend seizoen doen zonder Iloba Achuna, Lars Dommerholt, Gustavo van der Veen en Rein Werumeus Buning, want de verdedigers keren samen met Fabian Stevens zo werd vorige week bekend, na de zomer niet terug op het Zuidersportpark. Een besluit dat gelet op de komst van onder meer Nick Kuipers en Denzel Prijor niet echt als een donderslag bij heldere hemel kwam, zulks in tegenstelling tot een aantal uitslagen in de hiervoor al besproken wedstrijden tussen ONS Sneek en VVOG. Daarbij sloeg de 6-0 zege in het laatste thuisduel zeker in als een bom. Die inslag zal men aan de Alexanderstraat maar wat graag willen kopiëren, vooral ook omdat de brigade van Chris de Wagt inmiddels door Spijkenisse tot op drie punten is genaderd. Die ploeg is Paasmaandag de tegenstander en voor de gemoedsrust zou het gewoon beter zijn, indien ONS zich zaterdag alvast een beetje “ryk skyt” en met een ruimere marge dan drie punten richting Rotterdam Zuid afreist.

RKAVV – Sneek Wit Zwart

​Zondag 1 april 2018 – 14.30 uur

​Sportpark Kastelering – Leidschendam

Sneek Wit Zwart deed in de strijd om lijfsbehoud afgelopen zaterdag prima zaken door tegen MSC de arena aan de Molenkrite als winnaar te verlaten. Door die zege stegen de wit-zwarten zaterdag al naar plek dertien en door het verlies van RKHVV een dag later zelfs naar de veilige twaalfde plek. RKHVV is overigens over twee weken de opponent, maar eerst wacht komende zondag in Leidschendam een andere tegenstander met Roomse roots en wel RKAVV, de Rooms Katholieke Aloysius Voetbal Vereniging.

​RKAVV werd in het seizoen 2010-2011 kampioen in de eerste klasse B en liet toen o.a. de huidige koploper SJC achter zich. Het avontuur in de hoofdklasse duurde drie seizoenen. In het eerste seizoen op dat niveau werd men keurig vijfde en een jaar later wist men net de herkansing om lijfsbehoud te ontlopen. In het derde seizoen werd men echter wel tot dat toetje veroordeeld en wist men uiteindelijk handhaving niet te bewerkstelligen. De stap terug was echter van korte duur, want een jaar later was men al weer terug. Die terugkeer werd in de eerste twee seizoenen in de middenmoot afgesloten en ook nu ligt een plek tussen de frontlinie en de “last team standing” in het verschiet. De ploeg van trainer Maurizio Ceccucci staat actueel namelijk op een zevende plek en het moet al raar lopen, wil men nog in problemen komen.

Met betrekking tot die zevende positie valt op, dat het verschil tussen RKAVV uit en thuis niet zo groot is, zulks in tegenstelling tot Sneek Wit Zwart. De ploeg van trainer Germ de Jong behaalde thuis 18 van de 23 punten en over de grens maar vijf. Een keer zegevierde Sneek Wit Zwart op andermans terrein en wel in Heerenveen, al kun je dat bijna niet over de grens noemen. Verder speelde men op de openingsdag gelijk bij Jong Achilles ’29 en later nog een keertje bij SDO. In de overige zeven duels buiten Fryske grûn delfde men steeds het onderspit.

Dat rapport houdt zeker niet over. In ieder geval is dat rapport niet toereikend om over te gaan en misschien ook wel niet om te blijven zitten (lees: om te handhaven). Om dat laatste te bewerkstelligen zal men uit beter moeten presteren en heeft men buitenshuis echt een aantal keren een triomf nodig. Met dat op de radar zou het niet ongelegen komen, indien de Sneker selecaǫ die volgend seizoen met Melle Kuipers en Josha Ottens een tweetal nieuwe gezichten krijgt, zondag tegen RKAVV al zo’n triomf weet te vieren. Alsdan kan Sneek Wit Zwart een week later tegen directe concurrent RKHVV een hele stap richting “blijven zitten” doen.

LSC 1890 – Peize

Zondag 1 april 2018 – 14.00 uur

Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

Afgelopen zondag was een dag die je vooraf niet helemaal verwacht had. LSC 1890, dat door trainer Eric van der Meulen na de wedstrijd tegen DTD nog van het etiket “best of the rest” werd voorzien, werd ondanks een behoorlijk aantal mogelijkheden door een feller Asser Boys afgetroefd en dat was ongetwijfeld minder dan waarop vooraf aan de Leeuwarderweg was gehoopt. Aan diezelfde weg krijgen de mannen in het blauw zondag bezoek van Peize en daarmee de mogelijkheid om het slippertje tegen de Drenten recht te zetten.

​Naast de heenwedstrijd waarin LSC 1890 nadat Marco da Silva de Snekers op voorsprong had gezet, vlak voor tijd de gelijkmaker moest incasseren en daarmee dure punten verspeelde, moeten we terug tot de seizoenen 2011-2012 en 2012-2013 om duels tussen Peize en de “oude dame” op de kalender te ontwaren. Toen was LSC 1890 twee keer te sterk en twee keer eindigde de confrontatie evenals de al gememoreerde heenwedstrijd in een gelijkspel.

Peize bleek in die jaren en ook in de daaropvolgende seizoenen steeds een degelijke middenmoter zonder echte uitschieters naar boven en naar beneden. Daar lijkt het ook dit seizoen weer op uit te draaien, want momenteel staan de Drenten met 22 punten uit 15 duels op een negende plek en daarmee net een treetje lager dan LSC 1890. Daarbij past echter wel een kanttekening en die betreft het aantal gespeelde wedstrijden. Peize verscheen namelijk drie keer minder binnen de lijnen dan de 128-jarige, die volgens een recent bezoek van de preses aan de gemeenteraad snakt naar een tweede kunstgrasveld.

Het eerste en enige kunstgrasveld is zondag het strijdtoneel en op dat toneel was LSC 1890 dit seizoen niet altijd even succesvol. De negen duels voor de monumentale tribune leverden slechts vier keer een zege op en vijf keer moest men de eer aan de tegenstander laten. Met Peize treffen de Sneker een ploeg die op vreemde bodem al een aantal keren de tegenstander wist te ringeloren en die in den vreemde dan ook een alleszins redelijk tussenrapport kan overleggen. Een Sneker zege lijkt dan ook alles behalve een zekerheidje. Niettemin durven we LSC 1890 als favoriet aan te merken en het is nu aan de “Blue Army” om die rol en het door de trainer opgeplakte etiket “best of the rest” waar te maken.

TOP ’63 – Waterpoort Boys

​Zaterdag 31 maart 2018 – aanvang 14.30 uur

Sportpark de Bou – Oppenhuizen

Waterpoort Boys liet afgelopen zaterdag in de tweede helft van de wedstrijd tegen SC Bant misschien wel zijn beste voetbal van dit seizoen zien. Weliswaar ging nog lang niet alles goed, maar de ploeg van trainer Janco Croes speelde met veel druk naar voren. Die druk leverde uiteindelijk een meer dan verdiende zege en de complimenten van de tegenstander op.

Die complimenten wil TOP ’63, zaterdag de tegenstander van de Snekers, uiteraard graag in de achterzak houden, want de formatie uit Oppenhuizen-Uitwellingerga neemt met dertien uit vijftien momenteel de voorlaatste plaats in en is alles behalve gebaat bij het uitdelen van veren zonder pek. Tot Ons Plezier behaalde vorig seizoen na een spannende wedloop met o.a. Nagele, Makkum en Scharnegoutum ’70 de titel binnen en keerde daarmee na een afwezigheid van drie seizoenen terug in de derde klasse. Daarin kende de formatie van trainer Henk van Hes die ook volgend seizoen in Top en Twel aan het roer staat, met acht punten in de eerste serie van vijf wedstrijden een goede start. De volgende tien wedstrijden leverden echter maar vijf punten op, waarbij men twee weken geleden met een overwinning bij SV NOK overigens wel vriend en vijand wist te verrassen. Niettemin lijkt de in het geel spelende hoofdmacht langzaam maar zeker gelijkenis met een yellow submarine te vertonen en moet men om maar eens een andere scheepsterm uit de kast te hallen, alle zeilen bijzetten om het hoofd in drie A boven water te houden.

Dat laatste geldt trouwens in niet mindere mate voor Waterpoort Boys dat zich niet alleen qua doelsaldo met TOP ’63 laat vergelijken, maar dat ook nog altijd niet de veilige haven heeft weten te bereiken. De twee zeges in de laatste twee wedstrijden zorgden er echter wel voor dat de geel-blauwen niet langer een verrekijker nodig hebben om die haven te ontwaren. Om dat beeld echter helder te houden is met het oog op het verdere programma waarbij concurrenten als Willemsoord, QVC, SC Bant en DWP tegen elkaar spelen, een derde zege op rij eigenlijk geboden.

Dat zal echter niet gemakkelijk worden, want ondanks de precaire situatie bleek TOP ’63 in dit seizoen menigmaal een zeer stugge opponent. De uitslagen wijzen dat uit en ook in de heenwedstrijd lukte het Waterpoort Boys niet om de ploeg uit DKV (drie kilometer verderop) op de knieën te dwingen. Integendeel, TOP ’63 nam destijds door Roelof Jacob Booij een 0-2 voorsprong en pas in de laatste tien minuten ontsnapte Waterpoort Boys via twee treffers van Patrick Bles aan een nederlaag. Maar als de Wéé Péé Béé hetzelfde elan aan de dag legt als afgelopen zaterdag, dan behoort een derde zege op rij zeker tot de mogelijkheden. En dan wordt het beeld van de veilige haven waarschijnlijk nog helderder.

Oldeboorn – Black Boys

​Zondag 1 april 2018 – aanvang 14.00 uur

Sportcomplex Oldeboorn – Oldeboorn

Black Boys was tegen Read Swart beter, maar verzuimde om die prestatie in een overwinning te vertalen. De kansen waren er wel, maar de mogelijkheden werden niet benut en/of het geluk liet de Zwartjes zoals bij een inzet van spits Dennis Niemarkt, in de steek. Dat was vervelend, want bij een zege was Black Boys in punten op gelijke hoogte gekomen met Oldeboorn en dat is komende zondag de tegenstander van de ploeg van Richard Venema. Niettemin bleek zondag – en dat viel ook al in een aantal eerdere duels waar te nemen – dat Black Boys voetballend niet minder is dan de meeste andere ploegen in de vierde klasse A en dat de lage positie en ook dat werd in het duel met Read Swart bevestigd, vooral het gevolg is van een gebrek aan stootkracht.

​Met die stootkracht zit het aan de boorden van de Boorne wel goed, tenminste als we afgaan op de resultaten in de voorbije confrontaties met Black Boys. Vorig seizoen wisten de Zwartjes van de Súdkant in beide duels vijf keer het net te vinden en een jaar eerder eindigden beide duels in een 4-2 zege voor Oldeboorn. De ploeg van trainer Piet de Winter die zich met die resultaten tot een soort van “Angstgegner” voor de Zwartjes van de Thomas Zandstrastraat ontpopte, bereikte in die seizoenen de finishlijn twee keer als derde. Beide keren werd ook beslag gelegd op een periodetitel, maar in de strijd om promotie kon de ploeg geen potten breken.

Dat laatste lijkt In tegenstelling tot voorgaande jaren nu ook in de competitie het geval. Met twaalf uit dertien staat de hoofdmacht momenteel net een plekje hoger dan Black Boys en daarmee kunnen voor zondag clichés als “zes punten-wedstrijd” en “degradatiekraker” uit de kast. Immers bij winst vergroot Oldeboorn dat in het seizoen 2014-2015 in de vijfde klasse glansrijk kampioen werd en na een afwezigheid van twee seizoenen zijn rentree in de vierde klasse maakte, het gat met hekkensluiter Black Boys tot vijf punten. Bij een overwinning van Black Boys gaan de Snekers in de stand over Oldeboorn heen en dat maakt dat er met “erop of eronder” nog wel een cliché tegenaan gegooid kan worden.

Voor beide ploegen telt alleen de winst, maar dat lukte Black Boys zoals hiervoor al werd weergegeven, sinds de terugkeer van Oldeboorn in de vierde klasse nog niet één keer. Wat dat betreft zal het vertrouwen op de zwarte zijde van het Schuttersveld niet al te uitbundig zijn, maar aan de andere kant moet men zich realiseren dat men op basis van het voetbal in de vierde klasse echt goed meekan en dat men op basis van die kwaliteit ook een “Angstgegner” als Oldeboorn niet hoeft te vrezen.

