Aanpak schooluitval ZWF landelijk beste

Sneek / Joure – Zuidwest Friesland (de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren) blijft in Nederland de best presterende regio met haar aanpak om vroegtijdige schooluitval te voorkomen. Vorig jaar daalde het percentage uitval voor het eerst onder de 1 procent. Tijdens de schoolperiode 2016/2017 bleef dit percentage, als enige regio in Nederland, ook onder die ene procent.

Verder vernieuwen

“Maar we willen meer”, vertelt wethouder Stella van Gent. “We scoren al een aantal jaren op rij met een zeer laag percentage schooluitval. We lopen landelijk voorop. Je mag dus stellen dat we met onze voortdurende inzet en persoonlijke aanpak van samenwerkende schoolbesturen, docenten, leerplichtambtenaren, RMC-trajectbegeleiders, verzuimcoördinatoren en anderen heel effectief samenwerken. Maar we willen ook die laatste kleine groep leerlingen die nu nog wel uitvalt helpen. We willen dus meer en moeten daarvoor nieuwe mogelijkheden onderzoeken.”

Innoveren

De gemeenten doen dit via het project Stipe (het Friese woord voor ‘steun’), waarbij jongeren elkaar helpen. Hbo-stagiairs (derde- of vierdejaars) ondersteunen mbo-studenten tijdens een fase waar het even niet wil lukken. Op dit moment wordt het project uitgevoerd in samenwerking met het Nordwin College en ROC Friese Poort in Sneek.

Studenten helpen elkaar

Stipe is een initiatief van Marleen Suurmeijer, van huis uit maatschappelijk werkster en in het verleden docent aan de NHL. Hier werd het idee voor Stipe geboren. “Studenten hebben aandacht nodig, een luisterend oor van iemand die met hen meedenkt”, zegt Suurmeijer. “Er zijn! Dat is waar alles om draait.” Zelf had Suurmeijer een beperkt aantal uren tot haar beschikking. “Zo ontstond het idee hbo-stagiaires in te zetten als coaches van mbo-studenten”, vertelt ze. RMC Súdwest-Fryslân was direct enthousiast over dit idee en financiert dit uit VSV-middelen.

“Wij hadden in overleg met ons werkveld al eerder vastgesteld dat er geld naar de scholen zou moeten en dat begeleiding van studenten door studenten absoluut meerwaarde zou kunnen hebben”, zegt RMC-coördinator Miranda Bijker. “We zijn dan ook heel blij met dit initiatief. De eerste resultaten lijken positief, maar het is nu nog te vroeg om daar echt uitspraken over te doen.”