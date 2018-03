Zesde editie Paasfair bij Woonboulevard Sneek

Sneek- Op paasmaandag 2 april wordt alweer de 6e editie van de Paasfair gehouden. Vanaf 11 uur is het maandag weer gezellig winkelen in de overdekte Woonpassage, alles onder één dak. De Woonpassage staat boordevol kramen sfeervol ingericht met cadeaus, kleding, sieraden. En ook demonstraties, proeverijen en workshops voor jong en oud. In het hart van de passage vinden bezoekers het culinaire plein met lekkernijen, hapjes en drankjes.

De entree is gratis. Dit jaar zijn er weer verschillende aanmeldingen van jonge ondernemers, hobbyisten en professionals. Vele kramen sfeervol ingericht. Natuurlijk zijn alle winkels van Woonboulevard Sneek deze dag geopend van 11.00 – 17.00 uur.

Houd de website www.woonboulevardsneek.nl in de gaten voor meer informatie en andere evenementen.