Vier kersverse DWA instructeurs voor Sport Zorgt Sneek

Sneek-Zondag 18 maart jl. hebben Klaas Jansen van Unlimited The Inner Way, Michel de Leeuw van Gym de Leeuw en Mark Potma en Gert-Jan Pels van Sportclub F en F The Inner Way na een opleiding van 8 maanden hun diploma Docent Weerbaarheid en Agressieregulatie behaald bij het Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij (NIVM).

De opleiding maakt deel uit van het Sport Zorgt Sneek! project dat vanuit de Sportimpuls in Sneek plaatsvindt in de periode 2018-2019. Met Sport Zorgt Sneek! wordt vechtsport ingezet in o.a. wijksporturen voor jongeren in de leeftijd 12-21 om met bepaalde gedragsthema’s zoals bijvoorbeeld (zelf)vertrouwen, zelfbeheersing, doorzetten, omgaan met stress en druk en grenzen stellen aan de slag te gaan. De komende periode zullen op verschillende locaties in de wijken van Sneek dergelijke wijksporturen worden verzorgd.