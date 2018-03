Start verwijderen luifel Galigapromenade

Sneek- Op zaterdag 7 april, ’s avonds om zeven uur, wordt begonnen met het verwijderen van de luifel van de Galigapromenade in Sneek. De werkzaamheden vinden vooral ’s nachts en in de weekenden plaats, om de overlast voor winkeliers, bewoners en winkelbezoekers zo veel mogelijk te beperken. Volgens de planning is de klus geklaard op dinsdagmorgen 24 april om 8 uur.

Tijdens de werkzaamheden in drie opeenvolgende weekeinden in april (van zaterdagavond 19 uur tot dinsdagochtend 7 uur) is de promenade voor het publiek afgezet. Tussendoor – van dinsdag tot en met zaterdag – zijn de winkels gewoon voor het publiek geopend.

Na het verwijderen van de luifels worden de gevels onder handen genomen, om de straat weer in oude glorie te herstellen.