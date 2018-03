Snakeware opent nieuw kantoor in Amsterdam

Sneek / Amsterdam – Digital mediaspecialist Snakeware uit Sneek, nummer 29 in de MKB Innovatie Top-100, opent een nieuw kantoor met fulltime bezetting in Amsterdam. De stap volgt op het succesvolste jaar uit de geschiedenis van het Friese bedrijf en moet de opmaat vormen naar verdere (internationale) uitbreiding.

Met de opening van het nieuwe kantoor in Amsterdam wil Snakeware opdrachtgevers uit de Randstad nog beter bedienen. Ook wil het snel groeiende bedrijf, dat begin dit jaar in Sneek nog bezoek kreeg van Koning Willem-Alexander, hiermee nieuw talent aantrekken.

Op de kop af 23 jaar na de oprichting van Snakeware op 27 maart 1995 en met 25 procent groei in 2017 ziet Snakeware dit als het perfecte moment om een nieuwe vestiging te openen. “De keuze voor een nieuw kantoor in Amsterdam is een logische volgende stap in de expansie van ons bedrijf”, vertelt Ate van der Meer, CCO van Snakeware. “Als experts in data driven commerce en in ons streven om elke dag een betere user experience te creëren, willen we de klant zo optimaal mogelijk kunnen bedienen. Fysiek dichtbij zijn speelt daarin een belangrijke rol.”

Internationale groei

Met het nieuwe kantoor aan het John M. Keynesplein in de hoofdstad kijkt Snakeware ook met een schuin oog over de grens. Er zijn al samenwerkingen met bedrijven in Duitsland en er is een hub in New York. “Omdat we internationaal verder willen groeien, wordt het steeds belangrijker om dicht bij luchthavens te zitten”, aldus Van der Meer.

De nieuwe vestiging krijgt in eerste instantie een fulltime bezetting van zes man. Drie daarvan zijn al aan de slag. Voor front-end en back-end developers staan nog vacatures open. “Indien een project dat vergt, kunnen we eenvoudig opschalen met collega’s uit Sneek”, zegt digital consultant Ewoud Faber, verantwoordelijk voor Snakeware Amsterdam.

Startup cultuur

Die opschaling zal op termijn ook worden gerealiseerd met het aantrekken van jong ICT-talent. Faber: “Digitaal talent kiest er steeds vaker voor om hun carrière te beginnen bij kleine, innovatieve bedrijven. In Amsterdam, met ons kantoor in het grootste start-up ecosysteem van Europa, bieden wij diezelfde uitdagende cultuur.”

Snakeware heeft al plannen voor meer nieuwe vestigingen. Zo gaan er op korte termijn volledig nieuwe teams aan de slag in Groningen en opent Snakeware binnenkort – in samenwerking met diverse onderwijsinstellingen – een ICT-innovatiecentrum in Sneek.